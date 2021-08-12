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"Единая Россия" внесёт законопроект о включении срочной армейской службы в трудовой стаж

По словам главы фракции Сергея Неверова, необходимые изменения предлагается предусмотреть в законе "О страховых пенсиях".

12 августа, 00:13

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

12 августа депутаты от фракции "Единой России" и сенаторы внесут в Госдуму законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж. Об этом журналистам сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

"Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" внесёт сегодня такой законопроект", сказал депутат.

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Неверов пояснил, что необходимые изменения предлагается предусмотреть в законе "О страховых пенсиях". В случае принятия поправок уже с 1 января 2022 года право на досрочный выход на пенсию получат граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учётом срочной службы в армии.

Ранее в ПФР рассказали о влиянии армейской службы на размер пенсии. Там отметили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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