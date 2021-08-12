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Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Коммерческий директор компании "Витязь-аэро", которой принадлежит судно, сообщил, что его капитальный ремонт проводился в 2020 году.

11 августа, 23:57

Архивное фото © ТАСС / Артур Лебедев

В качестве основных версий падения вертолёта Ми-8 с туристами на Камчатке рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Среди основных версий жёсткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования", — сообщил источник.

Также отмечается, что воздушное судно прошло осмотр исключительно перед вылетом, технических неисправностей выявлено не было. В свою очередь, коммерческий директор компании "Витязь-аэро" Дмитрий Черных сообщил, что капитальный ремонт вертолёта проводился в 2020 году.

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Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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