Сотрудники Кроноцкого заповедника на катерах отправились к месту крушения вертолёта Ми-8, чтобы искать выживших людей. Как стало известно Лайфу, они услышали заходящее на посадку судно и последовавший громкий хлопок.

После этого звук вертолёта уже никто не слышал, и сотрудники заповедника, поняв, что произошло ЧП, поспешили на место катастрофы.

Известно, что вертолёт принадлежит компании "Витязь-аэро", которая занимается перевозками в сфере гражданской авиации. На место крушения вылетел вертолёт Центра медицины катастроф, сообщили в Минздраве Камчатского края.