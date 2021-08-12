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Хлопок и тишина: В Кроноцком заповеднике рассказали, как упал вертолёт на Камчатке

По последним данным, живыми удалось найти восемь человек. Поиски остальных продолжаются.

11 августа, 23:17

Архивное фото © aviapages.com

Сотрудники Кроноцкого заповедника на катерах отправились к месту крушения вертолёта Ми-8, чтобы искать выживших людей. Как стало известно Лайфу, они услышали заходящее на посадку судно и последовавший громкий хлопок.

После этого звук вертолёта уже никто не слышал, и сотрудники заповедника, поняв, что произошло ЧП, поспешили на место катастрофы.

Известно, что вертолёт принадлежит компании "Витязь-аэро", которая занимается перевозками в сфере гражданской авиации. На место крушения вылетел вертолёт Центра медицины катастроф, сообщили в Минздраве Камчатского края.

Лайф узнал подробности крушения вертолёта с туристами на Камчатке

Лайф узнал подробности крушения вертолёта с туристами на Камчатке

Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — Озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и 3 члена экипажа). По последним данным, восемь человек найдены живыми, двое из них получили тяжёлые травмы. Поиски остальных продолжаются. Не исключено, что есть погибшие.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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