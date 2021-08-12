В Нижнем Новгороде подросток погиб после удара током. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Нижнем Новгороде подросток скончался от удара током. Трагедия произошла рядом со школой № 84. Видеозапись с места ЧП оказалась в распоряжении Лайфа.

По предварительным данным, мальчик, которому около 10–12 лет, хотел заглянуть в окна спортзала. Он схватился рукой за некий провод, который шёл вдоль стены здания, и получил удар током. Подросток скончался на месте.