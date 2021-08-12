В Нижнем Новгороде подросток погиб после удара током
Всё произошло рядом со школой, мальчик хотел заглянуть в окна спортзала.
В Нижнем Новгороде подросток скончался от удара током. Трагедия произошла рядом со школой № 84. Видеозапись с места ЧП оказалась в распоряжении Лайфа.
По предварительным данным, мальчик, которому около 10–12 лет, хотел заглянуть в окна спортзала. Он схватился рукой за некий провод, который шёл вдоль стены здания, и получил удар током. Подросток скончался на месте.
Ранее Лайф сообщал, что под Калининградом пожилой рыбак задел удочкой линию электропередачи и погиб.
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