Лайф узнал подробности крушения вертолёта с туристами на Камчатке

Вертолёт с туристами, упавший в воды Курильского озера на Камчатке, летел по маршруту Николаевка — Озеро Курильское — Вулкан. В 09:50 по местному времени (00:50 мск) поступило сообщение о его падении. Об этом Лайфу сообщил источник.

На борту судна находилось 13 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Семь человек удалось достать из воды, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, есть погибшие. Судно упало на глазах у егерей, которые бросились на помощь.