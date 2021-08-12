Лайф узнал подробности крушения вертолёта с туристами на Камчатке
На борту судна находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и 3 члена экипажа).
Архивное фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Вертолёт с туристами, упавший в воды Курильского озера на Камчатке, летел по маршруту Николаевка — Озеро Курильское — Вулкан. В 09:50 по местному времени (00:50 мск) поступило сообщение о его падении. Об этом Лайфу сообщил источник.
На борту судна находилось 13 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Семь человек удалось достать из воды, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, есть погибшие. Судно упало на глазах у егерей, которые бросились на помощь.
Спасатели пока не выдвинулись к месту инцидента из-за плохих погодных условий. К вылету готовится вертолёт. Сейчас помощь людям оказывают сотрудники заповедника, где упало судно. В поисках задействовано пять катеров.
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