Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
Ведомство напомнило, что в российском законодательстве уже есть ряд повышенных требований к возрасту граждан.
Фото © Pixabay
Министерство здравоохранения РФ предлагает с марта 2022 года запретить продавать алкоголь с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Минздрава участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине".
Отмечается, что ведомство разработало соответствующие поправки к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" (171-ФЗ). В пояснительной записке подчёркивается, что медицинские исследования показали небезопасность потребления спиртного для нормального развития мозга. Также Минздрав напоминает, что в российском законодательстве уже есть ряд повышенных требований к возрасту граждан. В частности, только с 21 года можно приобрести огнестрельное оружие ограниченного поражения или получить водительское удостоверение категории D. Кроме того, в органы власти также можно избираться лишь с 21 года.
Стоит отметить, что Минздрав уже предлагал повысить возраст продаж в 2019 году, однако тогда инициативу раскритиковал Минфин, обратив внимание на то, что по Конституции РФ граждане с 18 лет могут в полном объёме осуществлять свои права. Помимо этого в Министерстве финансов заявили, что новые правила затруднят работу ретейлеров, которым придётся тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя. Однако после того, как президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "Об оружии", повышающие возраст приобретения с 18 до 21 года, ситуация изменилась.
Эксперты положительно оценили идею Минздрава. Так, глава Союза потребителей Пётр Шелищ выразил надежду на то, что благодаря этой инициативе спрос молодых россиян с так называемого северного типа потребления алкоголя переключится на южный, в основе которого вино и пиво.
Комментариев: 0