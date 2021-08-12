СМИ сообщили о восьми погибших при крушении вертолёта на Камчатке

В результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке погибло восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, при жёсткой посадке вертолёта погибло восемь человек, остальные восемь были спасены. Вертолёт утонул", — заявил источник.