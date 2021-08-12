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СМИ сообщили о восьми погибших при крушении вертолёта на Камчатке

При этом восемь человек выжили. Само судно утонуло в Курильском озере.

11 августа, 23:40

Архивное фото © МЧС России

В результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке погибло восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, при жёсткой посадке вертолёта погибло восемь человек, остальные восемь были спасены. Вертолёт утонул", — заявил источник.

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Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа).

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Лайф узнал подробности крушения вертолёта с туристами на Камчатке

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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