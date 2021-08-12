На Украине испугались из-за десяти предупреждений Путина Киеву
Первый месседж российского лидера властям Незалежной был по поводу Майдана, отметил депутат Рады Ренат Кузьмин.
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Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предостерёг власти Украины от неадекватной реакции в ответ на неоднократные предупреждения президента РФ Владимира Путина.
На своей странице в "Фейсбуке" нардеп отметил, что российский лидер не раз указывал на ошибочную политику Киева, однако, как считает парламентарий, власти Незалежной предпочли проигнорировать предупреждения со стороны Путина.
"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. "Турецкий поток". Пофиг. "Северный поток – 2". Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки", — подчеркнул Кузьмин.
Он также припомнил об иске к официальному Киеву в ЕСПЧ, о заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции президента России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.
"А наши в ответ: "Кому не нравится — валите жить в Россию..." Как думаете, они действительно не понимают, чем всё это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?" — заключил Кузьмин.
Напомним, 12 июля была опубликована статья Путина об Украине. Она вышла в двух вариантах — на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, обратил внимание на то, что русские и украинцы — один народ, напомнив о наших общих цивилизационных истоках, а также описал, как Незалежную шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России". При этом президент РФ подчеркнул, что Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".
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