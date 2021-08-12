На Украине испугались из-за десяти предупреждений Путина Киеву

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предостерёг власти Украины от неадекватной реакции в ответ на неоднократные предупреждения президента РФ Владимира Путина.

На своей странице в "Фейсбуке" нардеп отметил, что российский лидер не раз указывал на ошибочную политику Киева, однако, как считает парламентарий, власти Незалежной предпочли проигнорировать предупреждения со стороны Путина.

"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. "Турецкий поток". Пофиг. "Северный поток – 2". Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки", — подчеркнул Кузьмин.

Он также припомнил об иске к официальному Киеву в ЕСПЧ, о заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции президента России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.