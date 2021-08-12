СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта на Камчатке

В связи с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.