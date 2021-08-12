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СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта на Камчатке

Свою проверку также организовала Дальневосточная транспортная прокуратура.

12 августа, 00:37

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В связи с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в связи с падением судна Дальневосточная транспортная прокуратура организовала собственную проверку.

Лайф публикует список находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8

Лайф публикует список находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8

Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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