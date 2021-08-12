СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта на Камчатке
Свою проверку также организовала Дальневосточная транспортная прокуратура.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В связи с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в связи с падением судна Дальневосточная транспортная прокуратура организовала собственную проверку.
Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.
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