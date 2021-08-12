Лайф публикует список находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8
Восемь человек, включая двух членов экипажа, спасены. Поиски остальных продолжаются.
Архивное фото © ТАСС / PA Images
В распоряжении Лайфа оказался список людей, находившихся на борту вертолёта Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке.
Члены экипажа:
- Сорокин Н. — командир воздушного судна,
- Медведев Я. — штурман, спасён,
- Мадиев М. — механик, спасён.
Пассажиры:
- Пономарева А. — спасена,
- Стрелкин В. — спасён,
- Маляков М. — спасён,
- Кованцев Г. — спасён,
- Корженевский Н. — спасён,
- Антипина Е. — спасена,
- Кулаков Е.,
- Кремнева О.,
- Мозолева И.,
- Скварников К.,
- Чернова Э.,
- Харитонова Е.,
- Даниил М.
Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.
Комментариев: 0