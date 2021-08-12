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Лайф публикует список находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8

Восемь человек, включая двух членов экипажа, спасены. Поиски остальных продолжаются.

12 августа, 00:28

Архивное фото © ТАСС / PA Images

В распоряжении Лайфа оказался список людей, находившихся на борту вертолёта Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке.

Члены экипажа:

  • Сорокин Н. — командир воздушного судна,
  • Медведев Я. — штурман, спасён,
  • Мадиев М. — механик, спасён.
Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Пассажиры:

  • Пономарева А. — спасена,
  • Стрелкин В. — спасён,
  • Маляков М. — спасён,
  • Кованцев Г. — спасён,
  • Корженевский Н. — спасён,
  • Антипина Е. — спасена,
  • Кулаков Е.,
  • Кремнева О.,
  • Мозолева И.,
  • Скварников К.,
  • Чернова Э.,
  • Харитонова Е.,
  • Даниил М.
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Напомним, винтокрылое судно направлялось по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Вулкан и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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