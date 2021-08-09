Блогерша поймала своего идеального парня на измене, после того как просто забила его имя в Google

Чем дальше идёт прогресс, тем сложнее скрыть измену. Смартфоны, соцсети, да даже фитнес-браслеты — всё так и норовит подставить и раскрыть даже самые потаённые секреты. Впрочем, это даже неплохо.