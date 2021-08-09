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Блогерша поймала своего идеального парня на измене, после того как просто забила его имя в Google

Чем дальше идёт прогресс, тем сложнее скрыть измену. Смартфоны, соцсети, да даже фитнес-браслеты — всё так и норовит подставить и раскрыть даже самые потаённые секреты. Впрочем, это даже неплохо.

9 августа, 15:03

Кадры из видео © TikTok / priscilluhhbaby

Пользовательница "Тиктока" priscilluhhbaby случайно для себя раскрыла новый способ узнать, не изменяет ли вам партнёр. За неделю до судьбоносного события девушка вместе со своим парнем улетела в короткий отпуск. На отдыхе юноша якобы потерял телефон и бумажник. Из-за того, что рейс Присциллы был раньше, молодой человек проводил её и пообещал позвонить сразу же, как телефон снова окажется у него.

Добравшись до дома, девушка так и не дождалась звонка от возлюбленного. Начав что-то подозревать, она решила прогуглить имя парня. Оказалось, не зря

Кадры из видео © TikTok / priscilluhhbaby

Просто гуглила имя своего парня в пятницу вечером. Нашла регистрацию его ребёнка с января этого года. Поняла, что малышу уже шесть месяцев!

priscilluhhbaby

Профиль ребёнка в открытом доступе нашёлся на сайте сети магазинов Target. Создавая страницу, родители получают неплохую скидку на все товары для новорождённых. Сэкономив пару десятков долларов, парень сам обрёк себя на провал. В сервисе указывают не только имя ребёнка, но и данные родителей. У папаши было слишком редкое имя, чтобы можно было подумать, что это кто-то другой.

Кадры из видео © TikTok / priscilluhhbaby

Кадры из видео © TikTok / priscilluhhbaby

Поняв, что молодой человек ей изменяет, Присцилла сразу начала вспоминать все подозрительные моменты в их отношениях, на которые она раньше даже не обращала внимания. К примеру, изменник удалился из всех соцсетей, видимо, пытаясь скрыть возможные следы своих "преступлений". Встречаться с ним дальше priscilluhhbaby не планировала, но просто бросить его она не могла. Она нашла ту девушку, и вместе они выяснили, что никто из них не знал о существовании друг друга, пишет The Sun. Неизвестно, решится ли молодая мама бросить отца своего ребёнка.

Он сделал меня чрезвычайно счастливой, но все мои отношения были ложью. От этого мне стало так плохо. Я жила во лжи, и это полный отстой

priscilluhhbaby

Парень попался на измене из-за своего же фото, на котором хвастался, как он умеет готовить

Парень попался на измене из-за своего же фото, на котором хвастался, как он умеет готовить

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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