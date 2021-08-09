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62-летняя Мадонна выложила новое селфи, и фанаты боятся, что хирурги полностью вырезали ей щёки

Теперь даже самые преданные поклонники не могут отрицать, что их кумир больше походит на богомола.

9 августа, 14:09

Фото © Instagram / madonna

Известная 62-летняя певица Мадонна своей карьерой заслужила статус культовой звезды. Но за последние годы изменения претерпели не только музыкальные проекты поп-дивы. Артистка похудела и даже осунулась, а её лицу досталось и от пластических хирургов. Чтобы сохранить молодость, Мадонна решилась на несколько подтяжек и сделала акцент на скулах, что и привело к непоправимому.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

На днях звезда поделилась с подписчиками селфи, на котором 62-летняя певица похвасталась новым образом. Загоревшая блондинка примерила розовый прозрачный топ, а в макияже густо накрасила глаза, подобрав к ним нюдовую помаду. Такой вид певицы напомнил многим стиль семейства Кардашьян, но смутило их не это. В глаза бросалось явное отсутствие у Мадонны щёк, словно их убрали в фотошопе или при помощи специалистов.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

С годами лицо исполнительницы всё сильнее вытягивалось, напоминая богомола или инопланетянина, но фанатов всё устраивало. Даже сейчас в комментариях под новым фото они поздравили её со скорым днём рождения и отметили, как ей идёт новый нежный образ.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

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Авторы
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