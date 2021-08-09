45-летняя Волочкова позировала в мокром платье, не догадываясь, что теперь её голую грудь увидят все
Сейчас балерина наконец-то вернулась домой из Греции, откуда регулярно выкладывала откровенные фото в купальниках.
Известная 45-летняя балерина Анастасия Волочкова прекрасно отдохнула в Греции, проведя на курорте почти три недели. Артистка постоянно делилась с 1,2 миллиона подписчиков снимками из спа-отелей и с пляжей, выбирая для пикантных кадров маленькие купальники. Но одна фотосессия особенно поразила фанатов балерины, хоть на ней та и обошлась без шпагата.
Анастасия позировала на песчаном пустынном пляже в длинном платье и с чёрной шляпкой в руках. До этого танцовщица окунулась в воду прямо в одежде, поэтому белая ткань наряда просвечивала и не скрывала ничего. Под платьем у балерины оказались лишь белые плавки от купальника, поэтому голую грудь звезды поклонники смогли рассмотреть во всех подробностях.
Дай бог всем так выглядеть в 45 🔥
Ну, пошла жара))) Сначала неглиже, дальше одежды всё меньше... Подождём
Сексуально, Насть 🔥
Однако большая часть подписчиков балерины не оценила её жеста. По их мнению, Анастасии в её возрасте пора прекращать показывать в соцсетях откровенные фото. "Старая мадам подогревает свой контент известным способом", "Не пугай людей", "Стыд и срам. Ну какая это балерина?!", "Женщина совсем опустилась" — писали в комментариях пользователи "Инстаграма". Но на такие выпады звезда предпочла не реагировать.
WOW-stars
Амиран Сардаров извинился за фото, где показал гениталии внучки экс-президента Узбекистана
6 августа, 14:40
Джигана сняли во время отдыха, забыв про фотошоп, и даже фанаты удивились, насколько он потолстел
6 августа, 12:45
Больные на голову: Какие психические расстройства мучили героев "Отряда самоубийц" и других комиксов
6 августа, 11:38
Комментариев: 0