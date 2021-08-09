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45-летняя Волочкова позировала в мокром платье, не догадываясь, что теперь её голую грудь увидят все

Сейчас балерина наконец-то вернулась домой из Греции, откуда регулярно выкладывала откровенные фото в купальниках.

9 августа, 12:21

Фото © Instagram / volochkova_art

Известная 45-летняя балерина Анастасия Волочкова прекрасно отдохнула в Греции, проведя на курорте почти три недели. Артистка постоянно делилась с 1,2 миллиона подписчиков снимками из спа-отелей и с пляжей, выбирая для пикантных кадров маленькие купальники. Но одна фотосессия особенно поразила фанатов балерины, хоть на ней та и обошлась без шпагата.

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Анастасия позировала на песчаном пустынном пляже в длинном платье и с чёрной шляпкой в руках. До этого танцовщица окунулась в воду прямо в одежде, поэтому белая ткань наряда просвечивала и не скрывала ничего. Под платьем у балерины оказались лишь белые плавки от купальника, поэтому голую грудь звезды поклонники смогли рассмотреть во всех подробностях.

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Дай бог всем так выглядеть в 45 🔥

kristinartemenko

Ну, пошла жара))) Сначала неглиже, дальше одежды всё меньше... Подождём

borisovatatiana1466

Сексуально, Насть 🔥

vladislavstalmansky

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Однако большая часть подписчиков балерины не оценила её жеста. По их мнению, Анастасии в её возрасте пора прекращать показывать в соцсетях откровенные фото. "Старая мадам подогревает свой контент известным способом", "Не пугай людей", "Стыд и срам. Ну какая это балерина?!", "Женщина совсем опустилась" — писали в комментариях пользователи "Инстаграма". Но на такие выпады звезда предпочла не реагировать.

Пользователи увидели на фото потрясающую красотку в бикини, не сразу поняв, что ей перевалило за 50

Пользователи увидели на фото потрясающую красотку в бикини, не сразу поняв, что ей перевалило за 50

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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