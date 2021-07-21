Подольская в купальнике хотела показать, что у неё фигура модели, но один нюанс выдал её с головой
Зоркие подписчики смогли разглядеть, как на солнечном снимке поплыла плитка возле бассейна — не иначе как от летней жары.
Известную 39-летнюю певицу Наталью Подольскую многие запомнили после её участия в "Фабрике звёзд – 5" и конкурсе Евровидения-2005, где она заняла 15-е место. Сейчас певица не так активно выпускает музыкальные альбомы, как хотелось бы её фанатам, однако в прошлом году они получили релиз целых 10 песен. Большую часть времени артистка предпочитает уделять себе и своей фигуре, на которую одно удовольствие смотреть.
На днях певица опубликовала снимок из спа-отеля в Греции, где она отдыхает вместе со своей семьёй. Наталья позировала возле бассейна со своим малышом. Звезда надела ярко-розовый купальник, который подчеркивал её отличную фигуру, а удачная поза визуально удлиняла ноги. Но восторгов от поклонников было бы больше, не заметь они на снимке фотошоп.
Невероятным образом плитка возле ног певицы исказилась и поплыла — причём с обеих сторон. Это многие из 1,4 млн подписчиков простить Наталье не смогли и высказались в комментариях.
Нафига так ноги вытягивать фотошопом?
Ну, конечно, видно — даже по полоскам. Плитки, кафель — всё подвинулось 😬
Да, что-то с ногами непонятно. Какие-то неестественные!
На помощь звезде бросились её старые знакомые и попытались обелить перед всеми: "Вот по школе ещё помню, что у Наташи всегда были красивые и длинные ноги. Многие наши модельки ей завидовали", "Не хочется вас расстраивать, но Наталья не умеет им пользоваться. У неё даже приложений никаких нет для обработки фото". Однако на них мало кто обратил внимание. Зато ко всему прочему Наталью обвинили и в том, что она ездит по заграничным курортам с детьми, несмотря на пандемию, — только недавно она вернулась из Турции. Сейчас у певицы двое маленьких сыновей, которых она родила в браке с певцом Владимиром Пресняковым – младшим.
WOW-stars
"Обиженный мужик унизил девчонку": Продюсер Вали Карнавал поддержал критику в адрес Крида, который спел о своей бывшей
сегодня в 13:22
Айза раскрыла реакцию 11-летнего сына на её интимное фото, которое случайно увидел весь Instagram
сегодня в 11:13
Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто
сегодня в 10:17
Комментариев: 0