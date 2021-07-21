Фотосессия Деми Роуз обернулась конфузом, когда откровенный купальник сорвался с её пышных форм

Популярная 26-летняя британская модель Деми Роуз покоряет новые вершины своей известности: сейчас на неё в "Инстаграме" уже подписано 17 млн человек. Все они с восхищением наблюдают за девушкой, которая регулярно демонстрирует перед ними свои пышные формы в откровенных нарядах и бикини.

Фото © Instagram / demirose

В этот раз красотка предстала в любимом чёрном купальнике, который решила надеть новым способом. Правда, наряд едва удержался на её фигуре, зацепившись за огромные ягодицы. Чтобы ничто не мешало подписчикам оценить её подход, Деми убрала длинные волосы в высокий хвост. Модель не забыла покрутиться перед камерой, показывая себя с самых лучших ракурсов.

Фото © Instagram / demirose

Девушка напомнила фанатам, что ради них она завела аккаунт на Onlyfans — платформе, где многие модели выкладывают свои фото 18+ за платную подписку. Однако Деми сделала доступ к своим фото бесплатным, стараясь для любимых подписчиков. В скором времени она планировала устроить с ними прямой эфир, и эта новость вкупе с откровенными фото привела поклонников девушки в восторг.

Фото © Instagram / demirose

Ох, я эту дату в календаре обведу! Ты моя любимая модель на свете!😍 vieuxromance

Эм, мисс Роуз? Мне кажется, ваш купальник немного съехал... yes.jesuz