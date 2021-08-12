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Аналитики заявили о возможном подорожании российского вина на 15–20%

По словам экспертов, причинами этого могут стать рост стоимости винограда, снижение урожая и нехватка российских саженцев.

12 августа, 01:41

Фото © Pixabay

Цены на вино российских производителей в ближайшее время могут подняться вплоть до 20%. К такому выводу пришли специалисты агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), сообщает газета "Коммерсант".

"В 2021–2022 годах российское вино может подорожать на 15–20% из-за роста стоимости винограда, снижения урожая, нехватки российских саженцев", — приводит издание мнение аналитиков.

В связи с этим эксперты ожидают, что торговые сети начнут отказываться от скидок и промоакций на отечественные вина. Отмечается, что в 2020 году вино подорожало в среднем на 6%, а в первом квартале этого года — на 4,3%.

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Также уточняется, что уже сейчас стоимость винограда технических сортов, используемого в виноделии, выросла в некоторых случаях с 60 до 200 рублей за килограмм. Это связывают с запретом импорта виноматериала, введённым в июне прошлого года, и, как следствие, с ростом спроса на российский виноград. При этом в крымских винодельнях считают, что цены на виноград могут и дальше подниматься в связи с неурожаем, вызванным плохой погодой на полуострове.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года. Речь идёт о напитках с содержанием спирта более 16,5%.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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