Аналитики заявили о возможном подорожании российского вина на 15–20%

Цены на вино российских производителей в ближайшее время могут подняться вплоть до 20%. К такому выводу пришли специалисты агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), сообщает газета "Коммерсант".

"В 2021–2022 годах российское вино может подорожать на 15–20% из-за роста стоимости винограда, снижения урожая, нехватки российских саженцев", — приводит издание мнение аналитиков.

В связи с этим эксперты ожидают, что торговые сети начнут отказываться от скидок и промоакций на отечественные вина. Отмечается, что в 2020 году вино подорожало в среднем на 6%, а в первом квартале этого года — на 4,3%.

Также уточняется, что уже сейчас стоимость винограда технических сортов, используемого в виноделии, выросла в некоторых случаях с 60 до 200 рублей за килограмм. Это связывают с запретом импорта виноматериала, введённым в июне прошлого года, и, как следствие, с ростом спроса на российский виноград. При этом в крымских винодельнях считают, что цены на виноград могут и дальше подниматься в связи с неурожаем, вызванным плохой погодой на полуострове.