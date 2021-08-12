NI предупредил Европу о "расплате" за "Северный поток — 2"

Благодаря газопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для других стран Евросоюза цены на энергетику и безопасность станут выше. Об этом рассказала обозреватель американского журнала National Interest Юлия-Сабина Джоджа.

"Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придётся Восточной Европе", — считает Джоджа.

Автор статьи утверждает, что для Украины открытие газопровода повлечёт повышение цен на газ, а дальше "ситуация будет становиться все опаснее". По мнению обозревателя, лишение Незалежной транзитных сборов приведёт к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с Ангелой Меркель гарантии после запуска "Северного потока – 2". Переговоры состоятся во время визита канцлера Германии в Киев, который запланирован на 22 августа.