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NI предупредил Европу о "расплате" за "Северный поток — 2"

Автор американского журнала Юлия-Сабина Джоджа, считает что ряд стран Старого Света понесут экономические и политические потери после запуска газопровода.

12 августа, 02:04

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Благодаря газопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для других стран Евросоюза цены на энергетику и безопасность станут выше. Об этом рассказала обозреватель американского журнала National Interest Юлия-Сабина Джоджа.

"Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придётся Восточной Европе", — считает Джоджа.

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Автор статьи утверждает, что для Украины открытие газопровода повлечёт повышение цен на газ, а дальше "ситуация будет становиться все опаснее". По мнению обозревателя, лишение Незалежной транзитных сборов приведёт к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с Ангелой Меркель гарантии после запуска "Северного потока – 2". Переговоры состоятся во время визита канцлера Германии в Киев, который запланирован на 22 августа.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут завершены уже на 99%.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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