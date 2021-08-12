В Екатеринбурге в такси на журналиста издания Ura.ru едва не напала змея. Как выяснилось, всё это было розыгрышем, который устроили водитель и его друг. Так они хотели посмотреть на реакцию девушки. Всё происходящее мужчины записывали на видео.

"Я возвращалась домой с работы, вызвала "Яндекс.Такси". Водитель по дороге пытался меня разговорить, шутил, расспрашивал, где я работаю, откуда так поздно еду. На очень тёмном участке пути он внезапно сообщил мне, что у меня за спиной что-то не так. Я обернулась и увидела огромную оранжевую змею, вылезающую прямо из багажника машины в салон, по спинке моего сиденья, прямо на меня", — рассказала представитель СМИ.

После этого, как уточнила журналист, водитель решил остановить автомобиль, чтобы якобы убрать змею.

"Когда он открыл багажник, из него вылез парень, который сразу же пересел в машину. Водитель заявил мне, что они блогеры и просто снимают реакции людей на змею. И удивились, как я хорошо держалась и совсем не испугалась", — поведала она.