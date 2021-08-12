Пушков назвал истерикой поведение Варшавы и Киева из-за "Северного потока — 2"

Варшава и Киев пребывают в истерике из-за строительства российского проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, США при этом постоянно пытаются противостоять газопроводу, о чём говорят различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса и проукраинские манёвры Госдепа. Вашингтон каждый раз придумывает новые инструменты противодействия проекту, стараясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу, отметил Пушков. По словам сенатора, сейчас начинается новый этап в ситуации с "Северным потоком — 2".

"В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй", — пояснил политик.