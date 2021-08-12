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Пушков назвал истерикой поведение Варшавы и Киева из-за "Северного потока — 2"

Сенатор считает, что сейчас начинается новый этап в ситуации вокруг газопровода.

12 августа, 02:33
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Варшава и Киев пребывают в истерике из-за строительства российского проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, США при этом постоянно пытаются противостоять газопроводу, о чём говорят различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса и проукраинские манёвры Госдепа. Вашингтон каждый раз придумывает новые инструменты противодействия проекту, стараясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу, отметил Пушков. По словам сенатора, сейчас начинается новый этап в ситуации с "Северным потоком — 2".

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"В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй", — пояснил политик.

Ранее в Киеве рассказали о требованиях к Западу из-за "Северного потока – 2".

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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