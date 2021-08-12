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Упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров

Поисково-спасательная операция продолжается. Выживших людей доставляют в медучреждения.

12 августа, 02:40
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ozernaya_river.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Вертолёт Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, находится на глубине 100 метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Вертолёт после жёсткой посадки затонул. Он находится на глубине около 100 метров", — отметил собеседник агентства.

Лайф публикует список находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8

Лайф публикует список находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8

По предварительным данным, восемь человек не смогли выбраться из салона затопленного воздушного судна. Тех людей, которых удалось спасти, сейчас доставляют в больницы Петропавловска-Камчатского.

На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский

На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский

Напомним, вертолёт Ми-8 двигался по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнул в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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