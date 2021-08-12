Вильфанд предупредил россиян об аномальной погоде в большей части страны

В большинстве регионов России до конца рабочей недели ожидается температура на 7–10 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, Республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7–8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас 20 градусов", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Синоптик добавил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) ожидается температура, которая значительно превышает норму. Показатели составят 30–35 градусов, при этом в Воронежской области ожидается до 37 градусов тепла. Также аномально жаркая погода прогнозируется в Рязанской и Ивановской областях. В Гидрометцентре заявили, что в этих регионах температура поднимется до 35 и 28 градусов соответственно.

"В Приволжском федеральном округе на 7–10 градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34–39 градусов, в северной половине — 27–35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие", — заметил Вильфанд.

По его словам, в Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии будет 39–41 градус тепла. Это выше нормы на 8–10 градусов. В Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии воздух прогреется до 37–39 градусов.