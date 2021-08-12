Грузовое судно раскололось надвое у берегов Японии

Грузовое судно под флагом Панамы село на мель в районе порта Хатинохе, расположенного на побережье северной префектуры Аомори. В результате этого в корпусе корабля образовалась глубокая трещина, сообщает телеканал NHK.

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Известно, что в момент инцидента на борту судна Crimson Polaris находился 21 член экипажа — граждане Китая и Филиппин. Береговой охране Японии удалось всех их эвакуировать. Вместе с тем инцидент привёл к утечке топлива. Часть корпуса сухогруза водоизмещением порядка 40 тысяч тонн постепенно сносит от берега, что создаёт угрозу столкновения других морских судов.

К девяти утра четверга (03:00 мск) трещина распространилась на всю поверхность корпуса, в результате чего небольшая его часть откололась. Сейчас специалисты рассчитывают вероятность затопления судна на месте аварии. Кроме того, эксперты делают всё, чтобы не допустить распространения вытекающего из судна топлива.