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Грузовое судно раскололось надвое у берегов Японии

Всех членов экипажа удалось эвакуировать. А вот утечки топлива избежать не получилось.

12 августа, 03:57
<p>Фото © <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210812/k10013195941000.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHK</a></p>

Фото © NHK

Грузовое судно под флагом Панамы село на мель в районе порта Хатинохе, расположенного на побережье северной префектуры Аомори. В результате этого в корпусе корабля образовалась глубокая трещина, сообщает телеканал NHK.

Фото © NHK

Фото © NHK

Известно, что в момент инцидента на борту судна Crimson Polaris находился 21 член экипажа — граждане Китая и Филиппин. Береговой охране Японии удалось всех их эвакуировать. Вместе с тем инцидент привёл к утечке топлива. Часть корпуса сухогруза водоизмещением порядка 40 тысяч тонн постепенно сносит от берега, что создаёт угрозу столкновения других морских судов.

К девяти утра четверга (03:00 мск) трещина распространилась на всю поверхность корпуса, в результате чего небольшая его часть откололась. Сейчас специалисты рассчитывают вероятность затопления судна на месте аварии. Кроме того, эксперты делают всё, чтобы не допустить распространения вытекающего из судна топлива.

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При канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб для сбора и анализа всей информации о данном инциденте.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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