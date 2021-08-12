Грузовое судно раскололось надвое у берегов Японии
Всех членов экипажа удалось эвакуировать. А вот утечки топлива избежать не получилось.
Грузовое судно под флагом Панамы село на мель в районе порта Хатинохе, расположенного на побережье северной префектуры Аомори. В результате этого в корпусе корабля образовалась глубокая трещина, сообщает телеканал NHK.
Известно, что в момент инцидента на борту судна Crimson Polaris находился 21 член экипажа — граждане Китая и Филиппин. Береговой охране Японии удалось всех их эвакуировать. Вместе с тем инцидент привёл к утечке топлива. Часть корпуса сухогруза водоизмещением порядка 40 тысяч тонн постепенно сносит от берега, что создаёт угрозу столкновения других морских судов.
К девяти утра четверга (03:00 мск) трещина распространилась на всю поверхность корпуса, в результате чего небольшая его часть откололась. Сейчас специалисты рассчитывают вероятность затопления судна на месте аварии. Кроме того, эксперты делают всё, чтобы не допустить распространения вытекающего из судна топлива.
При канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб для сбора и анализа всей информации о данном инциденте.
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