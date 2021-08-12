Водолазы не смогли опуститься к упавшему в Курильское озеро на Камчатке Ми-8
У специалистов водолазной службы при себе оказалось снаряжение для работы на глубине до 20 метров, а вертолёт находится на глубине больше ста.
Фото © Пресс-служба МЧС
По уточнённым данным, глубина затопления упавшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8 составляет больше 100 метров, поэтому водолазы не смогли к нему спуститься. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы на глубине до 20 метров", — сообщил журналистам представитель ведомства.
ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что вертолёт лежит на глубине 135 метров.
Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", в котором находилось 16 человек, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восемь пострадавших были спасены и доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский, ещё восемь человек, находившихся на борту, пока не найдены. Посадка осуществлялась в условиях тумана, но причины ЧП пока не известны. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
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