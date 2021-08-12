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Водолазы не смогли опуститься к упавшему в Курильское озеро на Камчатке Ми-8

У специалистов водолазной службы при себе оказалось снаряжение для работы на глубине до 20 метров, а вертолёт находится на глубине больше ста.

12 августа, 05:05

Фото © Пресс-служба МЧС

По уточнённым данным, глубина затопления упавшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8 составляет больше 100 метров, поэтому водолазы не смогли к нему спуститься. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы на глубине до 20 метров", сообщил журналистам представитель ведомства.

ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что вертолёт лежит на глубине 135 метров.

Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", в котором находилось 16 человек, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восемь пострадавших были спасены и доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский, ещё восемь человек, находившихся на борту, пока не найдены. Посадка осуществлялась в условиях тумана, но причины ЧП пока не известны. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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