Водолазы не смогли опуститься к упавшему в Курильское озеро на Камчатке Ми-8

По уточнённым данным, глубина затопления упавшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8 составляет больше 100 метров, поэтому водолазы не смогли к нему спуститься. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", в котором находилось 16 человек, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восемь пострадавших были спасены и доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский, ещё восемь человек, находившихся на борту, пока не найдены. Посадка осуществлялась в условиях тумана, но причины ЧП пока не известны. По факту крушения возбуждено уголовное дело.