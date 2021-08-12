Восемь спасённых и восемь пропавших: Всё, что известно о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке
Воздушное судно сейчас лежит на глубине 137 метров в Курильском озере. Водолазы не могут к нему спуститься, так как не имеют подходящего оборудования.
Архивное фото © vityaz.aero
12 августа в 00:50 по камчатскому времени (09:50 мск) в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа).
Пока рассматривается две версии произошедшего — отказ двигателей и ошибка пилотирования. ЧП произошло, когда вертолёт заходил на посадку в условиях тумана. Осмотр перед вылетом не показал технических неисправностей.
Спасти удалось восьмерых человек. Их доставили в больницу Петропавловска-Камчатского. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Поиски остальных продолжаются, однако источники считают, что найти их живыми маловероятно. Сам вертолёт, по информации Лайфа, лежит на глубине 137 метров. Водолазы не могут к нему спуститься, так как не имеют подходящего оборудования.
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело.
Комментариев: 0