Восемь спасённых и восемь пропавших: Всё, что известно о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

Воздушное судно сейчас лежит на глубине 137 метров в Курильском озере. Водолазы не могут к нему спуститься, так как не имеют подходящего оборудования.