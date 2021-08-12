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Восемь спасённых и восемь пропавших: Всё, что известно о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

Воздушное судно сейчас лежит на глубине 137 метров в Курильском озере. Водолазы не могут к нему спуститься, так как не имеют подходящего оборудования.

12 августа, 05:07
<p>Архивное фото © <a href="https://vityaz.aero/aero/fleet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vityaz.aero</a></p>

Архивное фото © vityaz.aero

12 августа в 00:50 по камчатскому времени (09:50 мск) в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа).

Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Пока рассматривается две версии произошедшего — отказ двигателей и ошибка пилотирования. ЧП произошло, когда вертолёт заходил на посадку в условиях тумана. Осмотр перед вылетом не показал технических неисправностей.

Спасти удалось восьмерых человек. Их доставили в больницу Петропавловска-Камчатского. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Поиски остальных продолжаются, однако источники считают, что найти их живыми маловероятно. Сам вертолёт, по информации Лайфа, лежит на глубине 137 метров. Водолазы не могут к нему спуститься, так как не имеют подходящего оборудования.

На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский

На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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