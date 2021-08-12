Лайф узнал предварительную причину крушения Ми-8 с туристами на Камчатке
Выжившие пассажиры утверждают, что в момент ЧП слышали шум лопастей, поэтому эксперты делают предварительный вывод, что двигатель продолжал работать.
Работа спасателей на месте крушения. Видео © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"
По предварительным данным, причиной крушения вертолёта Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя. Об этом Лайфу рассказал источник.
По его информации, из-за тумана пилот мог сбиться с курса и вместо площадки сесть на воду Курильского озера. Выжившие пассажиры также утверждают, что в момент ЧП слышали шум лопастей, поэтому эксперты делают предварительный вывод о том, что двигатель вертолёта продолжал работать.
Напомним, утром 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Восемь из шестнадцати человек, которые летели на упавшем в Курильское озеро вертолёте, пока не найдены.
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