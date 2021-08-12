Лайф узнал предварительную причину крушения Ми-8 с туристами на Камчатке

Работа спасателей на месте крушения. Видео © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"

По предварительным данным, причиной крушения вертолёта Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его информации, из-за тумана пилот мог сбиться с курса и вместо площадки сесть на воду Курильского озера. Выжившие пассажиры также утверждают, что в момент ЧП слышали шум лопастей, поэтому эксперты делают предварительный вывод о том, что двигатель вертолёта продолжал работать.