В Москве за сутки выпало 47% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки на столичный регион обрушился сильный ливень, наибольшее количество которого пришлось на тёмное время суток. Так, например, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 миллиметров, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 миллиметр — это с 21:00 11 августа до 06:00 12 августа", — цитирует метеоролога РИА "Новости".

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. Видео © VK / Александр Сергеев

Подмосковье ливень тоже не оставил без внимания. В Долгопрудном выпал 31 мм осадков, в Сергиевом-Посаде — 27 мм, в Дмитрове — 25 мм, отметил Тишковец.