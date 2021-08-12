Проценко оценил готовность России к потенциальной новой волне коронавируса
У главврача Коммунарки нет "страха и испуга" перед негативным сценарием, который, возможно, может развернуться и в сентябре.
Фото с официального сайта ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ»
Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса, которую прогнозируют на эту осень. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, за полтора года борьбы с пандемией российские специалисты накопили достаточный опыт, в том числе в плане перепрофилирования госпиталей и создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров.
"Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", — отметил Проценко.
Эксперт также отметил снижение числа заболевших и госпитализированных с коронавирусом в нашей стране. Он предположил, что в Москве спад заболеваемости произошёл раньше, а в регионах эта тенденция "сдвинулась" на неделю.
Ни на йоту ничего не меняет: Врачи и вирусологи оценили опасность очередного "смертельного" штамма ковида
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