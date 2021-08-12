К поискам на месте крушения вертолёта на Камчатке подключатся военные

Минобороны направит подводные роботизированные аппараты на место крушения вертолёта Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Они помогут обследовать дно, так как водолазы туда добраться не могут. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

"Обломки вертолёта находятся на удалении примерно 800 метров от берега, на глубине более 130 метров. В этой связи добраться водолазам не представляется возможным, поэтому мы обратились к Минобороны за содействием. Подтверждено направление подводных роботизированных аппаратов для того, чтобы было обследовано дно в районе авиакатастрофы", — рассказал Солодов.

По его словам, также на месте остаётся 15 спасателей, в том числе шесть водолазов, развёрнут полевой лагерь.