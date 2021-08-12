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К поискам на месте крушения вертолёта на Камчатке подключатся военные

Кроме того, на месте остаётся 15 спасателей, в том числе шесть водолазов, развёрнут полевой лагерь.

12 августа, 07:20
<p>Кадр видео © Телеграм-канал <a href="https://t.me/kamgov41/9578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Камчатский край | Правительство"</a></p>

Кадр видео © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"

Минобороны направит подводные роботизированные аппараты на место крушения вертолёта Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Они помогут обследовать дно, так как водолазы туда добраться не могут. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

"Обломки вертолёта находятся на удалении примерно 800 метров от берега, на глубине более 130 метров. В этой связи добраться водолазам не представляется возможным, поэтому мы обратились к Минобороны за содействием. Подтверждено направление подводных роботизированных аппаратов для того, чтобы было обследовано дно в районе авиакатастрофы", — рассказал Солодов.

По его словам, также на месте остаётся 15 спасателей, в том числе шесть водолазов, развёрнут полевой лагерь.

Восемь спасённых и восемь пропавших: Всё, что известно о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

Восемь спасённых и восемь пропавших: Всё, что известно о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

Напомним, утром 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Восемь из шестнадцати человек госпитализированы, остальные пока не найдены. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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