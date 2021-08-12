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"Значение для экономики страны огромно": Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа

В конце 2024 года, когда объект введут в эксплуатацию, пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей возрастёт в разы, отметил министр.

12 августа, 07:11
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62433/photos/62798" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года предоставит значительно больше транспортных возможностей для Восточной Сибири. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, этот участок играет важную роль для экономики страны в целом.

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяжённостью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — отметил министр на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

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В конце 2024 года, когда магистраль введут в эксплуатацию, увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири, соответственно, и вырастет объём транзитных перевозок, подчеркнул Шойгу. Кроме того, по его словам, Россия также сможет расширить влияние на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны отметил, что сейчас для проживания военных железнодорожников на протяжении восточного участка БАМа оперативно были построены современные городки. Министр не сомневается, что железнодорожные войска, участвующие в строительстве БАМа, достойно справятся с поставленными задачами.

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Напомним, что реконструкция ветки началась в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и Правительства РФ.

А ранее глава государства дал старт запуску железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. По словам президента, создание тоннеля — это большое и важное достижение для нашей транспортной отрасли и для национальной экономики в целом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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