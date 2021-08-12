Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года предоставит значительно больше транспортных возможностей для Восточной Сибири. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, этот участок играет важную роль для экономики страны в целом.

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяжённостью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — отметил министр на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

В конце 2024 года, когда магистраль введут в эксплуатацию, увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири, соответственно, и вырастет объём транзитных перевозок, подчеркнул Шойгу. Кроме того, по его словам, Россия также сможет расширить влияние на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны отметил, что сейчас для проживания военных железнодорожников на протяжении восточного участка БАМа оперативно были построены современные городки. Министр не сомневается, что железнодорожные войска, участвующие в строительстве БАМа, достойно справятся с поставленными задачами.

Напомним, что реконструкция ветки началась в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и Правительства РФ.