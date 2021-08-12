Инспектор заповедника рассказал, как спасали выживших при крушении Ми-8

Инспектор рассказал, как спасали выживших при крушении Ми-8 на Камчатке. Видео © Кроноцкий заповедник

Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке Евгений Денгес одним из первых прибыл на помощь пострадавшим при крушении вертолёта Ми-8. Он рассказал, что вместе с коллегами услышал звук удара лопастей о воду, а затем, спустя четыре минуты, они обнаружили людей в воде.

"Мы услышали звук приближающегося вертолёта, был очень густой туман — около 100 метров видимость. После чего мы услышали, как, предположительно, лопасти вертолёта ударились о воду. Видеть мы это всё не видели. Мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались до места крушения", — рассказал Евгений.

В озере инспекторы обнаружили восемь человек, двое из них были в тяжёлом состоянии. Всех их доставили на кордон заповедника, где оказали пострадавшим первую помощь.