Инспектор заповедника рассказал, как спасали выживших при крушении Ми-8
В момент происшествия местность около Курильского озера окутал густой туман, видимость составляла около 100 метров.
Инспектор рассказал, как спасали выживших при крушении Ми-8 на Камчатке. Видео © Кроноцкий заповедник
Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке Евгений Денгес одним из первых прибыл на помощь пострадавшим при крушении вертолёта Ми-8. Он рассказал, что вместе с коллегами услышал звук удара лопастей о воду, а затем, спустя четыре минуты, они обнаружили людей в воде.
"Мы услышали звук приближающегося вертолёта, был очень густой туман — около 100 метров видимость. После чего мы услышали, как, предположительно, лопасти вертолёта ударились о воду. Видеть мы это всё не видели. Мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались до места крушения", — рассказал Евгений.
В озере инспекторы обнаружили восемь человек, двое из них были в тяжёлом состоянии. Всех их доставили на кордон заповедника, где оказали пострадавшим первую помощь.
Напомним, утром 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Восемь из шестнадцати человек госпитализированы, остальные пока не найдены. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя.
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