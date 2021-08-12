Латвия вслед за Литвой решила построить забор на границе с Белоруссией

Латвия вслед за Литвой решила построить забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией для сдерживания нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, установка ограждения стране обойдётся в 1,7 миллиона евро.

"В 2021 году планируется закупка и установка ограждения из колючей проволоки. Для этих целей прогнозируется дополнительно необходимая сумма финансирования в размере 1 729 421 евро", — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Исходя из расчётов МВД, в целом для строительства приграничной инфраструктуры в следующем году дополнительно потребуется примерно 14 миллионов евро, в 2023 году — почти 19, а в 2024-м — чуть более шести миллионов евро.

Напомним, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии.