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Владельцы рухнувшего на Камчатке Ми-8 рассказали, когда вертолёт проходил капремонт

Представитель авиаперевозчика также отметил, что командиром экипажа является бывший военный лётчик, в компетенции которого никогда не было сомнений.

12 августа, 07:48
<p>Архивное фото © <a href="https://vityaz.aero/aero/fleet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vityaz.aero</a></p>

Архивное фото © vityaz.aero

Рухнувший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 проходил капитальный ремонт в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора авиакомпании "Витязь-аэро" Дмитрий Черных.

"Вертолёт после капитального ремонта в 2020 году. Прогнозы были лётные. В настоящий момент вся информация по пострадавшим уточняется", — передаёт RT его слова.

"Вода ударила в лицо": Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения

"Вода ударила в лицо": Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения

Представитель авиаперевозчика также отметил, что командиром экипажа является бывший военный лётчик, в компетенции которого никогда не было сомнений.

Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту.

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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