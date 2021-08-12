Владельцы рухнувшего на Камчатке Ми-8 рассказали, когда вертолёт проходил капремонт

Рухнувший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 проходил капитальный ремонт в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора авиакомпании "Витязь-аэро" Дмитрий Черных.

"Вертолёт после капитального ремонта в 2020 году. Прогнозы были лётные. В настоящий момент вся информация по пострадавшим уточняется", — передаёт RT его слова.