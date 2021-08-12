Владельцы рухнувшего на Камчатке Ми-8 рассказали, когда вертолёт проходил капремонт
Представитель авиаперевозчика также отметил, что командиром экипажа является бывший военный лётчик, в компетенции которого никогда не было сомнений.
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Рухнувший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 проходил капитальный ремонт в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора авиакомпании "Витязь-аэро" Дмитрий Черных.
"Вертолёт после капитального ремонта в 2020 году. Прогнозы были лётные. В настоящий момент вся информация по пострадавшим уточняется", — передаёт RT его слова.
Представитель авиаперевозчика также отметил, что командиром экипажа является бывший военный лётчик, в компетенции которого никогда не было сомнений.
Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту.
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