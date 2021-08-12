СК: Дежурные в истринской ИВС до побега арестантов выключили камеры и открыли "кормушки"

Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявили обвинение в превышении полномочий после того, как из ИВС сбежали пятеро арестантов. По версии следователей, один из дежурных выключил видеонаблюдение и они ушли спать, не закрыв окно для передачи еды.

"Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме того, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег", — говорится в сообщении.