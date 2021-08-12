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СК: Дежурные в истринской ИВС до побега арестантов выключили камеры и открыли "кормушки"

Сейчас двум сотрудникам изолятора предъявлены обвинения, они находятся под арестом. Кроме того, двое беглецов уже задержаны.

12 августа, 07:38
<p>Фото © Прокуратура Московской области</p>

Фото © Прокуратура Московской области

Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявили обвинение в превышении полномочий после того, как из ИВС сбежали пятеро арестантов. По версии следователей, один из дежурных выключил видеонаблюдение и они ушли спать, не закрыв окно для передачи еды.

"Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме того, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег", — говорится в сообщении.

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Особо опасны: Какую тайну хранит гангстер Александр Мавриди, сбежавший вместе с четырьмя бандитами из ИВС

Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф воссоздал хронологию происшествия: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 02:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.


Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля, бизнесмена Владимира Маругова. Цуркану и Грозаву уже задержали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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