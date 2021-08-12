СБУ запретила Киркорову въезд на Украину

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины в "интересах безопасности" сроком на три года. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на Службу безопасности Незалежной (СБУ).

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины… 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Филиппу Киркорову. — Прим. Лайфа) на территорию Украины сроком на три года", — говорится в сообщении СБУ.