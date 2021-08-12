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СБУ запретила Киркорову въезд на Украину

Соответствующее решение было принято ещё 7 июня текущего года. Российский певец не может посещать Незалежную три года.

12 августа, 07:56
<p>Филипп Киркоров. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Филипп Киркоров. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины в "интересах безопасности" сроком на три года. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на Службу безопасности Незалежной (СБУ).

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины… 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Филиппу Киркорову. Прим. Лайфа) на территорию Украины сроком на три года", — говорится в сообщении СБУ.

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Напомним, 22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины включило певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указывались. Но позже Минкультуры исключило артиста из чёрного списка. Киркоров числился в нём трое суток.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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