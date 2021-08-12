Лучший бомбардир баскетбольной Евролиги Алексей Швед вернулся в ЦСКА

Баскетболист сборной России Алексей Швед продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Контракт с 32-летним защитником рассчитан на один сезон с опцией продления ещё на один год.

"Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА", — заявил Швед.

Швед с перерывами играл за ЦСКА с 2005 по 2012 год. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом России и победителем Евролиги.

С 2015 года баскетболист выступал за "Химки". Подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования.

В минувшем сезоне Евролиги Швед занял первое место по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярного чемпионата он в среднем приносил команде по 19,8 очка и 7,7 передачи.