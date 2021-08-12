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Полиция Екатеринбурга задержала 30 участников криминальной сходки

Правоохранители в ходе спецоперации изъяли полимерный мешок с веществом зелёного цвета, семь пистолетов, 8 дополнительных обойм с патронами и 4 коробки с боеприпасами для оружия.

12 августа, 08:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии задержали 30 человек, которые принимали участие в криминальной сходке. Об этом рассказал Лайфу глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых по итогам проверочных мероприятий.

"В отношении 28 человек составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ — "Мелкое хулиганство", в отношении ещё одного — по ст. 18.8.1 КоАП РФ — "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ". В отношении тридцатого задержанного составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ — "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача", — отметил Горелых.

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Кроме того, пятеро участников так называемой стрелки ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению. Также правоохранители в ходе спецоперации изъяли полимерный мешок с веществом зелёного цвета, семь пистолетов, два из которых с устройства для бесшумной стрельбы, 8 дополнительных обойм с патронами и 4 коробки с патронами. Сообщается, что одно из найденных оружий было "приведено в боевое состояние".

Все обнаруженные предметы были переданы на экспертизу криминалистам. Собранные по факту произошедшего материалы уже сегодня направят в районный суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, ранее Лайф писал о жёстком задержании спецназом участников криминальной сходки в Екатеринбурге. Спецоперация проводилась силовиками в одном из кафе на улице Юмашева, чем они подогрели любопытство и встревожили местных жителей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Райля Гареева
Райля Гареева

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