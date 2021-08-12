СК назвал приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
Восемь пассажиров упавшего вертолёта удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.
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Следствие рассматривает три приоритетные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке: непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
"На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана пилот мог сбиться с курса и вместо площадки сесть на воду Курильского озера. Выжившие пассажиры также утверждают, что в момент ЧП слышали шум лопастей, поэтому эксперты делают предварительный вывод о том, что двигатель вертолёта продолжал работать.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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