СК назвал приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Следствие рассматривает три приоритетные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке: непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Восемь спасённых и восемь пропавших: Всё, что известно о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана пилот мог сбиться с курса и вместо площадки сесть на воду Курильского озера. Выжившие пассажиры также утверждают, что в момент ЧП слышали шум лопастей, поэтому эксперты делают предварительный вывод о том, что двигатель вертолёта продолжал работать.