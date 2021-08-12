Военный лётчик рассказал, реально ли выжить после крушения вертолёта

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов заявил, что выжить после падения вертолёта вполне реально. По его словам, как правило, при ударе летательный аппарат разворачивает на бок, в результате чего люди получают переломы или сотрясения. Однако совсем другой исход событий бывает при большой вертикальной скорости винтокрылой машины. Об этом лётчик сообщил в беседе с телеканалом "360", комментируя крушение Ми-8 над Курильским озером на Камчатке.

"При большой вертикальной скорости шансов остаться в живых мало. Вертолёт приземляется на шасси, ломает их. Но находящиеся вверху редуктор и двигатель начинают двигаться вперёд и давят переднюю часть кабины. Выжить под такой массой металла практически невозможно. А вот хвостовая часть остаётся более-менее свободной", — рассказал Попов.

Похожая ситуация и произошла на Курильском озере. Как отметил лётчик, во время удара вертолёта о воду кабина сразу пошла вперёд, на глубину. При этом в результате столкновения фюзеляж машины деформировался — створки оторвались и открылись выходы, что и помогло спастись некоторым пассажирам.

Кроме того, Попов отметил, что Ми-8 является одним из самых надёжных вертолётов. Сама машина хорошо освоена как в техническом плане, так и в пилотировании. Однако на то, что управление летательным аппаратом может выйти из-под контроля, могут повлиять определённые условия его эксплуатации, вне зависимости от качества вертолёта.