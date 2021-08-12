Военный лётчик рассказал, реально ли выжить после крушения вертолёта
По словам эксперта, пассажирам рухнувшего в Курильское озеро Ми-8 повезло, так как от удара у летательного аппарата деформировался фюзеляж, а именно — оторвались створки и открылись выходы.
Поисково-спасательная операция на месте падения вертолёта Ми-8 в Курильском озере. Фото © ТАСС / МЧС России
Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов заявил, что выжить после падения вертолёта вполне реально. По его словам, как правило, при ударе летательный аппарат разворачивает на бок, в результате чего люди получают переломы или сотрясения. Однако совсем другой исход событий бывает при большой вертикальной скорости винтокрылой машины. Об этом лётчик сообщил в беседе с телеканалом "360", комментируя крушение Ми-8 над Курильским озером на Камчатке.
"При большой вертикальной скорости шансов остаться в живых мало. Вертолёт приземляется на шасси, ломает их. Но находящиеся вверху редуктор и двигатель начинают двигаться вперёд и давят переднюю часть кабины. Выжить под такой массой металла практически невозможно. А вот хвостовая часть остаётся более-менее свободной", — рассказал Попов.
Похожая ситуация и произошла на Курильском озере. Как отметил лётчик, во время удара вертолёта о воду кабина сразу пошла вперёд, на глубину. При этом в результате столкновения фюзеляж машины деформировался — створки оторвались и открылись выходы, что и помогло спастись некоторым пассажирам.
Кроме того, Попов отметил, что Ми-8 является одним из самых надёжных вертолётов. Сама машина хорошо освоена как в техническом плане, так и в пилотировании. Однако на то, что управление летательным аппаратом может выйти из-под контроля, могут повлиять определённые условия его эксплуатации, вне зависимости от качества вертолёта.
Напомним, утром 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Восемь из шестнадцати человек госпитализированы, остальные пока не найдены. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя.
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