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Главврач Филатовской больницы заявил о безопасности "Спутника V" для мужского здоровья

Медик уточнил: вакцинацию этим препаратом стоит рекомендовать представителям сильного пола репродуктивного возраста, чтобы уменьшить вероятность ухудшения репродуктивной функции.

12 августа, 13:31
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не наносит вреда фертильности мужчин репродуктивного возраста. Такие выводы озвучил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём телеграм-канале.

Специалист отметил, что существуют исследования, которые подтверждают негативное влияние CoViD-19 на мужской репродуктивный потенциал. Но данных о безопасности вакцин в отношении мужской детородности почти нет. В связи с этим специалисты провели исследование на базе стационара больницы имени Филатова, в котором приняли участие мужчины в возрасте 20–50 лет, планирующие вакцинацию "Спутником V".

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"Сравнительный анализ образцов эякулята, полученных до вакцинации и через 75 дней после введения второго компонента вакцины, не выявил статистически значимых изменений не только в морфологии сперматозоидов, но и в тонких механизмах функционирования внутриклеточных молекулярных путей", — отметил Вечорко.

По его словам, результаты исследования позволяют медикам предположить, что у "Спутника V" нет негативного воздействия на мужское здоровье, в том числе даже на молекулярно-генетические характеристики сперматозоидов. При этом главврач уточнил, что окончательно говорить о последствиях вакцинации против коронавируса можно лишь после проведения дальнейших масштабных клинических исследований.

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Он подчеркнул, что мужчинам репродуктивного возраста стоит рекомендовать вакцинацию против CoViD-19, чтобы уменьшить вероятность неблагоприятных последствий инфекции, в том числе ухудшение параметров эякулята, что может быть фактором, определяющим мужское бесплодие.

Ранее Лайф сообщал, что учёные обнаружили неожиданное последствие ковида. Исследователи отмечают нарушение сердечного ритма и повышенную активность симпатических нервов в покое у переболевших. Но есть и положительные моменты.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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