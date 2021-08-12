Специалист Минздрава предрёк усиление третьей волны коронавируса

Новый учебный год и возвращение россиян из отпусков может спровоцировать резкое число заражений коронавирусом уже в сентябре. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идёт "лесенкой", что очень тревожит", — отметил специалист.

Токарев добавил, что точно спрогнозировать ситуацию с ковидом пока сложно, поскольку всё зависит от возвращения в регионы отпускников и начала учёбы.