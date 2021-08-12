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Специалист Минздрава предрёк усиление третьей волны коронавируса

Он отметил, что в первую очередь тревожит тот факт, что заболеваемость в России движется "лесенкой".

12 августа, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый учебный год и возвращение россиян из отпусков может спровоцировать резкое число заражений коронавирусом уже в сентябре. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идёт "лесенкой", что очень тревожит", — отметил специалист.

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Токарев добавил, что точно спрогнозировать ситуацию с ковидом пока сложно, поскольку всё зависит от возвращения в регионы отпускников и начала учёбы.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил готовность России к потенциальной новой волне коронавируса. Он также отметил, что за полтора года борьбы с пандемией российские специалисты накопили достаточный опыт, в том числе в плане перепрофилирования госпиталей и создания различных диагностических учреждений на базе поликлиник и амбулаторных центров.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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