Специалист Минздрава предрёк усиление третьей волны коронавируса
Он отметил, что в первую очередь тревожит тот факт, что заболеваемость в России движется "лесенкой".
Фото © Pixabay
Новый учебный год и возвращение россиян из отпусков может спровоцировать резкое число заражений коронавирусом уже в сентябре. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.
"Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идёт "лесенкой", что очень тревожит", — отметил специалист.
Токарев добавил, что точно спрогнозировать ситуацию с ковидом пока сложно, поскольку всё зависит от возвращения в регионы отпускников и начала учёбы.
Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил готовность России к потенциальной новой волне коронавируса. Он также отметил, что за полтора года борьбы с пандемией российские специалисты накопили достаточный опыт, в том числе в плане перепрофилирования госпиталей и создания различных диагностических учреждений на базе поликлиник и амбулаторных центров.
Комментариев: 0