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В России новый антирекорд по числу умерших от ковида

Таким образом, за весь период в стране умерло 168 049 пациентов.

12 августа, 08:23
<p>Фото © ТАСС/Роман Соколов</p>

Фото © ТАСС/Роман Соколов

В России зафиксирован новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки — 808 человек. Это максимальное число с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

При этом за сутки в стране выявили 21 932 новых случая заболевания, а полностью выздоровело 20 195 человек.

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А накануне в России в четвёртый раз за месяц повторился предыдущий антирекорд по числу умерших от ковида — 799. Эта цифра до сегодняшнего дня была максимумом за всё время эпидемии в нашей стране.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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