В России новый антирекорд по числу умерших от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки — 808 человек. Это максимальное число с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

При этом за сутки в стране выявили 21 932 новых случая заболевания, а полностью выздоровело 20 195 человек.