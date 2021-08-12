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Учёные обнаружили неожиданное последствие ковида

Исследователи отмечают нарушение сердечного ритма и повышенную активность симпатических нервов в покое у переболевших. Но есть и положительные моменты.

12 августа, 08:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Учёные Аппалачского государственного университета в Северной Каролине (США) рассказали о последствиях перенесённого коронавируса для симпатической нервной системы у молодёжи. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на исследование.

В эксперименте участвовало 16 молодых людей, средний возраст которых — 21−22 года, с положительным результатом ПЦР-теста и симптомами CoViD-19 3−8 недель назад. Все испытуемые переболели легко, без госпитализации. Для сравнения набрали также контрольную группу, состоявшую из 14 добровольцев, никогда не болевших коронавирусом.

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Исследователи выяснили, что в состоянии покоя активность симпатических нервов у переболевших была выше. Другими словами, организм у таких людей постоянно возбуждён и находится настороже, словно в опасности. Кроме того, при подъёме с кровати в вертикальное положение у тех, кто перенёс CoViD-19, подскакивал пульс, сердцебиение становилось чаще, чем у здоровых при той же процедуре.

При этом восприимчивость к боли у переболевших добровольцев оказалась ниже, чем у участников другой группы. Учёных также удивила реакция испытуемых на холод. Так, у столкнувшихся с CoViD-19 участников эксперимента симпатическая система оказалась менее восприимчивой к ледяной воде. А у тех, кто не болел, нервно-мышечная реакция была более бурной, с повышением артериального давления, как обычно и бывает в подобных случаях.

Ранее инфекционист Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Специалист отметил, что возможен подъём заболеваемости, так как ещё не сформировалась иммунная прослойка.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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