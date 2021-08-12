Астронавты NASA отказались от проверки на полиграфе по поводу дыры в "Союзе"

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" в 2018 году просверлил человек, незнакомый с устройством аппарата. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли. Тем не менее это был кто-то из тех, кто уже находился на орбите: обшивка была повреждена уже в условиях невесомости.