Астронавты NASA отказались от проверки на полиграфе по поводу дыры в "Союзе"
Американцев хотели опросить, когда вскрылось то, что отверстие просверлил кто-то из тех, кто уже находился на орбите: обшивка аппарата была повреждена уже в условиях невесомости.
Союз МС-09. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" в 2018 году просверлил человек, незнакомый с устройством аппарата. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли. Тем не менее это был кто-то из тех, кто уже находился на орбите: обшивка была повреждена уже в условиях невесомости.
"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора", — пояснил собеседник агентства.
Когда эти обстоятельства вскрылись, российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а вот астронавты NASA от неё отказались.
"Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов", — приводит ТАСС слова источника.
Напомним, что дыру на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-09" обнаружили в августе 2018 года. Через пробоину шириной не более двух миллиметров с МКС уходил воздух. В ходе расследования космонавты провели несколько часов за бортом МКС, пытаясь пролить свет на вопрос о том, как появилось отверстие. В Госдуме считают, что дыру мог сделать психически неустойчивый астронавт, однако, кто именно сделал пробоину, неизвестно до сих пор.
В 2019 году сообщалось, что "Роскосмос" выяснил причину появления дыры в "Союзе", но оставил всё в секрете.
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