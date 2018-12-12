Космонавты нашли дыру в "Союзе МС-09"

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09" при вскрытии его обшивки.
Spacewalkers spot the patched hole on the hull of the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Rt37VmvVZ1— Intl. Space Station (@Space_Station) 11 декабря 2018 г.
Как сообщает ТАСС, дыра была найдена в районе бытового отсека корабля.
Работа идёт тяжело, но идёт. Уже 4 часа 36 минут в открытом космосе pic.twitter.com/OHm0Gzl9oh— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 декабря 2018 г.
Как писал ранее Лайф, Кононенко и Прокопьев проведут в открытом космосе шесть часов, чтобы осмотреть отверстие.
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