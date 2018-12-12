Космонавты нашли дыру в "Союзе МС-09"

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Космонавты нашли дыру в "Союзе МС-09"

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Фото: © Twitter/РОСКОСМОС

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09" при вскрытии его обшивки.

Как сообщает ТАСС, дыра была найдена в районе бытового отсека корабля.

Как писал ранее Лайф, Кононенко и Прокопьев проведут в открытом космосе шесть часов, чтобы осмотреть отверстие.

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