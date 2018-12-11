Осмотрят дырку в "Союзе". Российские космонавты вышли за пределы МКС

Они проведут в открытом космосе более шести часов, главным образом обследуя обшивку пристыкованного корабля.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли из Международной космической станции, чтобы осмотреть снаружи отверстие в корабле "Союз МС-09".

#ВКД45а: космонавты выполняют выход за пределами станции в скафандрах нового поколения «Орлан-МКС». В них установлены автоматическая система терморегулирования, а также заменены резиновые гермооболочки скафандра на полиуретановые.



Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/9tL59LoiWY — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 11, 2018

В "Роскосмосе" рассказали, что космонавты будут находиться за пределами станции более шести часов. Их защищают скафандры нового поколения "Орлан-МКС".

#ВКД45а: в течение шестичасовой работы в открытом космосе Сергей Прокопьев и Олег Кононенко должны провести технологические работы на внешней поверхности бытового отсека корабля #СоюзМС09 по проверке его целостности.



Прямая трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/g0ajLXaRJ7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 11, 2018

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Причины появления повреждения выясняются, но считается, что отверстие могло появиться во время сборки.