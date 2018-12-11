Осмотрят дырку в "Союзе". Российские космонавты вышли за пределы МКС

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Осмотрят дырку в "Союзе". Российские космонавты вышли за пределы МКС

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Фото: twitter.com/roscosmos

Они проведут в открытом космосе более шести часов, главным образом обследуя обшивку пристыкованного корабля.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли из Международной космической станции, чтобы осмотреть снаружи отверстие в корабле "Союз МС-09".

В "Роскосмосе" рассказали, что космонавты будут находиться за пределами станции более шести часов. Их защищают скафандры нового поколения "Орлан-МКС".

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Причины появления повреждения выясняются, но считается, что отверстие могло появиться во время сборки.

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