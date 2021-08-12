В морских портах РФ проведут проверки после разлива нефти под Новороссийском

"Прошу организовать и провести с участием заинтересованных лиц федеральных органов исполнительной власти в рамках компетенции проверку деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, в том числе в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти", — цитирует РБК текст документа.

Ранее Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Провести данную процедуру также поручено Росприроднадзору. Кроме того, ведомство должно проверить информацию РАН о занижении объёмов топлива. Руководство федеральной службы, в свою очередь, должно взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановлению водной среды на месте происшествия.