В морских портах РФ проведут проверки после разлива нефти под Новороссийском
Ранее вице-премьер РФ Абрамченко заверила, что руководство Росприроднадзора возьмёт на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановлению водной среды.
Море на месте происшествия. Фото © LIFE
Росприроднадзор совместно с Ростехнадзором проверит операторов терминалов морских портов, которые осуществляют перевалку нефтепродуктов. Соответствующее поручение ведомствам дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.
"Прошу организовать и провести с участием заинтересованных лиц федеральных органов исполнительной власти в рамках компетенции проверку деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, в том числе в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти", — цитирует РБК текст документа.
Ранее Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Провести данную процедуру также поручено Росприроднадзору. Кроме того, ведомство должно проверить информацию РАН о занижении объёмов топлива. Руководство федеральной службы, в свою очередь, должно взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и восстановлению водной среды на месте происшествия.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.
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