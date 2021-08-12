"Пахнет гарью и похожа на жвачку": Чёрная плёнка накрыла озеро Байкал
Пробы воды показали наличие следов лакокрасочной продукции, однако рассматривается и версия с пеплом из-за природных пожаров в Якутии.
Фрагменты чёрной маслянистой плёнки обнаружили туристы на поверхности озера Байкал. Видео с места появилось в "Инстаграме". На нём очевидцы жалуются, что липкая слизь встречается повсеместно от Хужира до Хобоя, пахнет химией и гарью, а по консистенции "похожа на жвачку".
Чёрная плёнка накрыла озеро Байкал.
Видео © Instagram / get25_news
Предварительные результаты экспертизы уже известны. В пробах, взятых у острова Ольхон, лабораторные исследования показали наличие следов лакокрасочной продукции.
"На основании полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе посёлка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 километров", — сообщил в четверг Лимнологический институт Сибирского отделения РАН.
К слову, у местной природоохранной прокуратуры предварительная версия другая. В своём пресс-релизе она ссылается на мнение научных работников национального парка "Заповедное Прибайкалье", которые считают, что пятна на поверхности озера сформированы из осевшего пепла, так как "имеют смолянистую консистенцию, а характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствуют".
"Кроме того, в последние две недели на территории Ольхонского района наблюдается задымление из-за пожаров на севере области и Якутии", — добавили в ведомстве.
Надзорные органы также намерены взять пробы воды и прибрежного грунта, чтобы направить их в лабораторию для исследования.
Напомним, что ранее под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти, предположительно, с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.
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