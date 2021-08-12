Фрагменты чёрной маслянистой плёнки обнаружили туристы на поверхности озера Байкал. Видео с места появилось в "Инстаграме". На нём очевидцы жалуются, что липкая слизь встречается повсеместно от Хужира до Хобоя, пахнет химией и гарью, а по консистенции "похожа на жвачку".

Чёрная плёнка накрыла озеро Байкал. Видео © Instagram / get25_news

Предварительные результаты экспертизы уже известны. В пробах, взятых у острова Ольхон, лабораторные исследования показали наличие следов лакокрасочной продукции.

"На основании полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе посёлка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 километров", — сообщил в четверг Лимнологический институт Сибирского отделения РАН.

К слову, у местной природоохранной прокуратуры предварительная версия другая. В своём пресс-релизе она ссылается на мнение научных работников национального парка "Заповедное Прибайкалье", которые считают, что пятна на поверхности озера сформированы из осевшего пепла, так как "имеют смолянистую консистенцию, а характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствуют".

"Кроме того, в последние две недели на территории Ольхонского района наблюдается задымление из-за пожаров на севере области и Якутии", — добавили в ведомстве.