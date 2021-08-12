Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Предыдущий максимум был зафиксирован 3 августа — тогда стоимость тонны топлива выросла до 57,602 тысячи рублей.
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Биржевая цена бензина марки Аи-92 обновила исторический максимум в России, достигнув 58 031 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 3 августа — тогда стоимость тонны бензина Аи-92 выросла до 57,602 тысячи рублей.
Напомним, с середины июля биржевые цены топлива бьют рекорд за рекордом. В свете этой ситуации в правительстве рассматривали вариант о запрете экспорта бензина, однако пока решили отказаться от такой меры. По оценке вице-премьера Александра Новака, в ближайшее время ожидается нормализация ситуации с ценами на бензин.
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