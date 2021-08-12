Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Биржевая цена бензина марки Аи-92 обновила исторический максимум в России, достигнув 58 031 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 3 августа — тогда стоимость тонны бензина Аи-92 выросла до 57,602 тысячи рублей.