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Лионель Месси приступил к тренировкам в ПСЖ

Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

12 августа, 12:28

Фото © Instagram / Paris Saint-Germain

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси приступил к тренировкам с командой. Ролик, посвящённый занятию аргентинского футболиста на клубной базе, опубликован в инстаграме команды.

Видео © Instagram / Paris Saint-Germain

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Его контракт с "Барселоной", за которую футболист выступал на протяжении всей карьеры, истёк 30 июня.

Соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду он будет выступать под 30-м номером.

В субботу, 14 августа, парижский клуб примет на своём поле "Страсбур" в матче второго тура чемпионата Франции. Решение об участии в этой встрече Месси пока не принято.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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