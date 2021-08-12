ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2021, 12:28

Лионель Месси приступил к тренировкам в ПСЖ

Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси приступил к тренировкам с командой. Ролик, посвящённый занятию аргентинского футболиста на клубной базе, опубликован в инстаграме команды.

Видео © Instagram / Paris Saint-Germain

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Его контракт с "Барселоной", за которую футболист выступал на протяжении всей карьеры, истёк 30 июня.

Соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду он будет выступать под 30-м номером.

В субботу, 14 августа, парижский клуб примет на своём поле "Страсбур" в матче второго тура чемпионата Франции. Решение об участии в этой встрече Месси пока не принято.

BannerImage

Фото © Instagram / Paris Saint-Germain

Роман Фейгин
  • Новости
  • Лионель Месси
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar