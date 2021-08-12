Лионель Месси приступил к тренировкам в ПСЖ
Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси приступил к тренировкам с командой. Ролик, посвящённый занятию аргентинского футболиста на клубной базе, опубликован в инстаграме команды.
Видео © Instagram / Paris Saint-Germain
10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Его контракт с "Барселоной", за которую футболист выступал на протяжении всей карьеры, истёк 30 июня.
Соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду он будет выступать под 30-м номером.
В субботу, 14 августа, парижский клуб примет на своём поле "Страсбур" в матче второго тура чемпионата Франции. Решение об участии в этой встрече Месси пока не принято.
Фото © Instagram / Paris Saint-Germain