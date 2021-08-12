НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Для нас ты, Дина, супергерой": В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину

На Олимпиаде в Токио спортсменка заняла второе место. Россия впервые за 25 лет не забрала золото в этой дисциплине.

12 августа, 11:08

В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину. Видео © Предоставлено Лайфу

В Санкт-Петербурге участники патриотических движений и общественных организаций решили поддержать российскую художественную гимнастку Дину Аверину, которая заняла второе место на Олимпиаде в Токио, песней. Мелодию для композиции участники флешмоба позаимствовали у известного трека "Давай, Россия".

"Россия, Дина, с тобой, с тобой! Для нас ты, Дина, супергерой!" — поётся в припеве песни.

Вернуться за золотом: Что будет с карьерой сестёр Авериных после скандала на Олимпиаде в Токио

Вернуться за золотом: Что будет с карьерой сестёр Авериных после скандала на Олимпиаде в Токио

Клип участники флешмоба сняли на набережной им. Адмирала Макарова с видом на "Лахта-центр" и стадион имени Кирова.

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Однако латвийская судья международного уровня назвала объективными своих коллег которые давали оценку Авериным. По словам эксперта, Дина не должна была выигрывать только потому, что Ашрам выронила ленту.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Олимпийская чемпионка получит новую медаль после того, как её награду укусил мэр

сегодня в 10:23

"Не было никакой политической позиции": Затравленная на Украине прыгунья Магучих прокомментировала фото с Ласицкене

сегодня в 08:47

В РФС признали ошибочным удаление вратаря "Ахмата" в матче с "Рубином"

сегодня в 11:14

"Мы немножко тонем": В Крыму из-за сильного ливня затопило часть трассы "Таврида"

сегодня в 11:41
Life

Лавров назвал шабашем "Крымскую платформу", которую готовит Киев

сегодня в 11:38

Новости партнеров

Layer 1