В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину. Видео © Предоставлено Лайфу

В Санкт-Петербурге участники патриотических движений и общественных организаций решили поддержать российскую художественную гимнастку Дину Аверину, которая заняла второе место на Олимпиаде в Токио, песней. Мелодию для композиции участники флешмоба позаимствовали у известного трека "Давай, Россия".

"Россия, Дина, с тобой, с тобой! Для нас ты, Дина, супергерой!" — поётся в припеве песни.

Клип участники флешмоба сняли на набережной им. Адмирала Макарова с видом на "Лахта-центр" и стадион имени Кирова.