"Для нас ты, Дина, супергерой": В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину
На Олимпиаде в Токио спортсменка заняла второе место. Россия впервые за 25 лет не забрала золото в этой дисциплине.
В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину. Видео © Предоставлено Лайфу
В Санкт-Петербурге участники патриотических движений и общественных организаций решили поддержать российскую художественную гимнастку Дину Аверину, которая заняла второе место на Олимпиаде в Токио, песней. Мелодию для композиции участники флешмоба позаимствовали у известного трека "Давай, Россия".
"Россия, Дина, с тобой, с тобой! Для нас ты, Дина, супергерой!" — поётся в припеве песни.
Клип участники флешмоба сняли на набережной им. Адмирала Макарова с видом на "Лахта-центр" и стадион имени Кирова.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
Однако латвийская судья международного уровня назвала объективными своих коллег которые давали оценку Авериным. По словам эксперта, Дина не должна была выигрывать только потому, что Ашрам выронила ленту.
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